La Gazzetta sul Milan: "Operazione controsorpasso"

"Operazione controsorpasso": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport sul Milan che, dopo aver vinto il derby, punta ora al sorpasso dell'Inter in classifica. I rossoneri, che domenica saranno impegnati a San Siro contro la Sampdoria, vogliono sfruttare lo scontro diretto il Napoli e i nerazzurri di domani sera alle 18. Pioli punterà tutto sull'ottimo momento di formai di Giroud, sul leader Tonali in mezzo al campo e sul ritorno in campo di Tomori dopo l'operazione al ginocchio.