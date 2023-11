La Gazzetta sul Milan: "Per Ibra manca solo l'annuncio. E Gerry resta"

"Per Ibra manca solo l'annuncio. E Gerry resta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per la fumata bianca per il ritorno in rossonero dello svedese è solo una questione di tempo. L'annuncio non è imminente, ma arriverà presto. Non ci sono dubbi comunque sul fatto che Zlatan sarà ingaggiato da Gerry Cardinale e tornerà ad occuparsi di Milan.

I contatti tra Ibrahimovic e il numero di RedBird sono continui e non sono esclusi nuovi faccia a faccia, anche perchè il proprietario del Milan si trova ancora a Milano e ci resterà per altre ventiquattr’ore. Nel momento più difficile, il ritorno di Zlatan potrebbe essere la soluzione giusta per dare una svolta a tutto l'ambiente milanista.