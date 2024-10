La Gazzetta sul Milan: "Verso Firenze: rilancio Morata, Pavlovic in corsa"

vedi letture

"Verso Firenze: rilancio Morata, Pavlovic in corsa": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del prossimo impegno in campionato del Milan in programma domenica sera in casa della Fiorentina. Alvaro Morata, che martedì in Champions League contro il Bayer Leverkusen non era al meglio e per questo ha iniziato il match dalla panchina, si candida per una maglia da titolare, anche se, come ha detto Fonseca, la situazione va gestita con cura.

Possibile ritorno in campo dal primo minuto anche per Strahinja Pavlovic che potrebbe "rubare" il posto a uno tra Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. Sempre in difesa c'è aperto un ballottaggio a destra tra Davide Calabria ed Emerson Royal, mentre in mezzo al campo si giocano una maglia da titolare Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders.