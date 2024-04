La Gazzetta sul nuovo tecnico: "Mister X. Lopetegui aspetta ma c'è Fonseca"

All'indomani del derby che il Milan ha perso contro l'Inter, il sesto consecutivo e partita decisiva per consegnare nelle mani dei nerazzurri il ventesimo scudetto, i rossoneri possono solo rimboccarsi le maniche e lavorare per il futuro. In questo senso si inizia a pensare a chi può essere l'erede di Stefano Pioli sulla panchina del Milan con diversi nomi che sono già stati avanzati e che passeranno al vaglio di tutta la dirigenza di via Aldo Rossi e soprattutto di Gerry Cardinale che, come ammesso da Furlani nel post partita di ieri sera, avrà l'ultima parola sulla decisione.

La Gazzetta dello Sport intanto riflette su quali sono i principali candidati, a oggi. Scrive la rosea: "Mister X. Lopetegui aspetta ma c'è Fonseca. Il Milan riflette". Poi nel sottotitolo viene aggiunto: "Lo spagnolo ha una ricca offerta da parte del West Ham però dà priorità ai rossoneri. Da Ibra un nome alternativo?". E se Lopetegui è diviso tra rossoneri e West Ham, Fonseca sta riportando il Lille in Champions League ed è in scadenza di contratto: in più conosce già il calcio italiano. Ma potrebbe esserci un nome nuovo, un mister X che verrà proposto proprio da Zlatan.