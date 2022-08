La Gazzetta sul sorteggio: "Dopo 12 anni è ora di tentare il salto"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport presenta il sorteggio dei gironi di Champions League che si terrà oggi a Istanbul alle ore 18. Il titolo recita: "L'Italia punta l'Europa. Dopo 12 anni è ora di tentare il salto". Il percorso delle italiane è stato sempre abbastanza anonimo nell'ultimo decennio e c'è la necessità di tornare nei posti che contano. Ci proverà anche il Milan che parte dalla prima fascia con maggiore consapevolezza rispetto al ritorno dell'anno scorso: uno Scudetto vinto e tanta esperienza in più, maturata anche in Europa. I rossoneri, insieme a Inter e Juve sono messe dalla Gazzetta come quarta macchina dell'ideale griglia di partenza. Le prime tre? City, Real, Bayern, seguite da Liverpool, Psg e Chelsea, a loro volta seguite da Barça, Atletico e Tottenham.