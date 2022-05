La Gazzetta sull'entusiasmo dei tifosi: "Servirebbero tre San Siro"

MilanNews.it

Entusiasmo alle stelle tra i tifosi rossoneri, già da qualche mese. San Siro da marzo in poi è sempre stato riempito praticamente fino all'ultimo posto e anche in trasferta gli impianti si sono spesso e volentieri colorati di rossonero. La Gazzetta dello Sport di oggi titola così: "Servirebbero tre San Siro". Infatti pare che, per la gara contro l'Atalanta - andata sold out in brevissimo tempo - siano arrivate oltre duecentomila richieste per avere un biglietto: buone per riempire tre volte la scala del calcio, appunto. E l'ad rossonero Ivan Gazidis, intervenuto ieri sul canale ufficiale Twitch dell'A.C. Milan, ci ha tenuto a sottolineare l'affetto dei tifosi: "Il supporto dei tifosi è incredibile, ci ha dato forza. Questa stagione non sarebbe stata possibile senza unità".