La Gazzetta titola così: "Prove di nuovo Milan. Pioli: «Ecco perchè De Ketelaere è qui»"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha riportato una lunga intervista a Pioli, ha dedicato al Milan anche un approfondimento tattico dal titolo "Prove di nuovo Milan", sempre supportato dalle parole del tecnico rossonero. Il tecnico emiliano ha sottolineato come il Milan potrebbe variare il suo modo di giocare "non è da escludere la difesa a tre" o addirittura "senza trequartista", quindi con un ritorno al 4-3-3. Ciò che non cambia è l'atteggiamento aggressivo del pressing: "Fosse per me difenderei sempre alto, con la difesa a metà campo. Certo, molto dipende dal lavoro degli attaccanti". Poi ancora una battuta su dove vede De Ketelaere in mezzo al campo: "Penso che Charles possa partire anche dal centro-destra. Questo lo scopriremo insieme. Con Paolo e Ricky abbiamo notato un po’ di fatica contro le difese chiuse. E abbiamo pensato che, con più qualità nell’ultimo quarto di campo, avessimo più chance di sbloccare le partite. Cercavamo qualità, gol, assist, anche una certa fisicità".