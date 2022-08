La Gazzetta titola così: "Vietato respirare. Da De Roon a Tonali, ritmo a mille e pressing"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola così sulla sfida di questa sera tra Atalanta e Milan: "Vietato respirare. Da De Roon a Tonali, ritmo a mille e pressing". I due centrocampisti di nerazzurri e rossoneri sono presi come simbolo per delineare le caratteristiche delle due squadre che aggrediscono meglio l'avversario nel nostro campionato. Atalanta e Milan hanno un gioco diverso ma che trova come punto in comune ritmi alti e pressing asfissiante, un po' come avviene nel resto d'Europa.