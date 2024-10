La Gazzetta titola: "E tra i giocatori in bilico ora c'è pure Reijnders"

La sosta per le Nazionali si avvia verso la sua conclusione e, di conseguenza, si avvicina il ritorno del campionato che dal prossimo fine settimana tornerà a essere protagonista. Il Milan sarà impegnato a San Siro contro l'Udinese nel pomeriggio di sabato e Paulo Fonseca, che non ha avuto di lavorare con molto materiale umano in questa pausa (tra convocati e infortunati), pensa a come rivoluzionare la sua squadra in modo che si avvicini alla sua idea di calcio che ancora non si è vista con continuità.

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola così parlando dei giocatori da cui il tecnico si aspetta una risposta: "Fonseca cambia ancora. E tra i giocatori in bilico ora c'è pure Reijnders". Nel sottotitolo: "Il tecnico vuole risposte anche dai titolarissimi, non solo dai discussi Emerson, Abraham e Tomori". Rientrano nei ballottaggi sia Pavlovic, per sostituire il centrale inglese, ma anche Loftus-Cheek in mezzo al campo e Noah Okafor per un posto accanto a Morata.