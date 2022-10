La Gazzetta titola: "Luis Alberto scontento, Milan in agguato: farà un'offerta?"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina propone una suggestione di mercato che già in passato si era sentita. Il titolo della rosea è eloquente: "Luis Alberto scontento, Milan in agguato: farà un'offerta?". Il fantasista spagnolo della Lazio soffre il troppo tempo passato in panchina: delle 14 gare totali dei biancocelesti, solo nella metà è partito dal primo minuto. Secondo l'indiscrezione il Milan potrebbe tornare alla carica dopo che nel 2021 le richieste di Lotito elevate avevano portato a un nulla di fatto. Il contratto del giocatore scade nel 2025.