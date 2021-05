La Gazzetta titola: "Pronto soccorso Milan. Ibra vicino ai compagni: motivatore da Champions"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Pronto soccorso Milan. Ibra vicino ai compagni: motivatore da Champions". La Rosea parla di Zlatan Ibrahimovic che non potrà giocare domenica contro l'Atalanta, ma ha intenzione di restare al fianco dei suoi compagni di squadra come motivatore in vista del match decisivo per la corsa Champions in casa dei nerazzurri. Domenica lo svedese sarà a Bergamo.