La Gazzetta titola: "Tomori e Abraham a rapporto. Si giocano il Milan"

Tra i giocatori rossoneri finiti nel mirino della critica dopo la sconfitta di Firenze ci sono anche i due inglesi e amici di infanzia Fikayo Tomori e Tammy Abraham. I due si sono messi in mostra negativamente sia in coppia, rubando il calcio di rigore (per la seconda volta dopo Theo) a Pulisic, sia individualmente: l'attaccante sbagliando il tiro dal dischetto, il difensore commettendo un grossolano errore sulla rete del definitivo vantaggio viola firmata da Albert Gudmundsson.

Oggi la Gazzetta dello Sport scrive così: "Tomori e Abraham a rapporto. Si giocano il Milan. Dopo il confronto Fonseca non vuole altri errori". Dal momento che nessuno dei due è stato convocato dalla Nazionale inglese, in questi giorni i due hanno avuto la possibilità di parlare faccia a faccia con il loro allenatore. Possibile che contro l'Udinese si accomoderanno in panchina dando spazio a Pavlovic e Okafor, allo stesso tempo hanno avuto modo di lavorare a Milanello e mostrarsi pentiti. Nel sottotitolo si legge: "I due nel mirino dopo la sconfitta di Firenze. A Milanello hanno parlato con l'allenatore. Mentre Pavlovic e Okafor cercano un'altra chance con l'Udinese".