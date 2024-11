La Gazzetta: "Tutti vogliono Maldini". In fila anche il Milan

Quando arriva la sosta, lato club si ricomincia a parlare di calciomercato. Attualmente, per quanto riguarda giovani calciatori italiani, non c'è nessun giocatore con più interesse attorno di Daniel Maldini, ex trequartista del Milan e cresciuto nel settore giovanile rossonero. Dopo una stagione in prestito tra Empoli e Monza, Adriano Galliani lo ha confermato in Brianza quest'estate acquistandolo a titolo definitivo dal club di via Aldo Rossi. Il costo? Zero euro per il cartellino ma un 50% sulla futura rivendita per il Diavolo.

Oggi Maldini è ambitissimo da tutti i top club. O almeno così riporta la Gazzetta dello Sport che recita: "Tutti vogliono Maldini. Daniel è un top grazie al Monza. E ora c'è la fila". Nel sottotitolo vengono sciorinate le squadre che vorrebbero mettere le mani sull'ultimo figlio della dinastia, talentuoso, giovane e italiano: "Atalanta, Juventus, Inter, Fiorentina e Milan seguono il trequartista che ha due clausole valide a luglio 2025". Una di 12 milioni per l'italia e una di 15 milioni per l'estero. Difficile dire se al momento il Milan si muoverebbe per riportarlo, certo è che visto l'accordo sul 50% della rivendita potrebbe riprenderlo a metà del prezzo.