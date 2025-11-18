La Gazzetta verso il derby: "Leao a San Siro con la carica dei gemellini"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina in vista del derby di Milano di domenica sera: "Leao a San Siro con la carica dei gemellini". Dopo aver conquistato la qualificazione per il Mondiale in programma la prossima estate con il suo Portogallo, Rafael Leao è atteso domani a Milanello per iniziare a preparare la gara contro l'Inter. Sarà una partita speciale per il numero 10 milanista non solo perchè un derby è sempre un derby, ma anche perchè a San Siro sono attesi sugli spalti i suoi due gemellini. Papà Leao sogna di segnare un gol per loro.
Il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan