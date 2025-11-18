La Gazzetta verso il derby: "Leao a San Siro con la carica dei gemellini"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina in vista del derby di Milano di domenica sera: "Leao a San Siro con la carica dei gemellini". Dopo aver conquistato la qualificazione per il Mondiale in programma la prossima estate con il suo Portogallo, Rafael Leao è atteso domani a Milanello per iniziare a preparare la gara contro l'Inter. Sarà una partita speciale per il numero 10 milanista non solo perchè un derby è sempre un derby, ma anche perchè a San Siro sono attesi sugli spalti i suoi due gemellini. Papà Leao sogna di segnare un gol per loro.

Il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa