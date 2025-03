La lezione di Conte. Repubblica in prima pagina: "Milan che disastro e il Napoli ringrazia"

Ed è in partite come quella di ieri che si capisce il reale valore di una squadra e del suo condottiero. In palio c'erano i tre punti, ma forse anche qualcosina in più. Per il Napoli la rincorsa all'Inter per lo scudetto, mentre per il Milan quella al Bologna per il quarto posto. Alla fine chi ha avuto la meglio allo stadio Diego Armando Maradona? I padroni di casa, che nell'arco di 20 minuti avevano anche già chiuso la pratica grazie all'uno-due micidiale firmato da Matteo Politano e Romelu Lukaku.

Sulla big match della 30esima giornata di Serie A Enilive ha parlato anche La Repubblica, che nel taglio alto della prima pagina di questa mattina ha titolato: "Milan che disastro e il Napoli ringrazia".