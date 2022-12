La moglie di Giroud: "Può fare come Ibra e giocare fino a 40 anni"

MilanNews.it

Intervistata da Le Figaro, la moglie di Olivier Giroud, Jennifer, ha parlato così del futuro dell'attaccante del Milan e della Francia: "Può fare come Ibra e giocare fino a quarant’anni. Dopo 19 anni di vita insieme, Olivier mi impressiona per la sua resilienza: ha una mentalità da ventenne e il fisico lo sostiene perché fa attenzione a tutto. Abbiamo anche una chef in casa. In tanti alla sua età inizierebbero a mollare, lui non è mai appagato. Farà come Zlatan: il calcio è la sua droga e la sua vita, sentirete ancora parlare di lui" riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.