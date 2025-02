La moviola: Fourneau perdona il secondo giallo a Ondrej Duda

In una partita relativamente tranquilla dal punto di vista agonistico come quella di ieri tra Milan ed Hellas Verona, c'è stato comunque il modo di trovare un episodio arbitrale dubbio. Poco prima del 60° dopo un'incursione di Alex Jimenez chiusa in angolo da Ondrej Duda, il giocatore slovacco tira uno schiaffo sulla nuca dello spagnolo rossonero che reagisce immediatamente e spinge l'avversario che cade a terra. Quest'ultima scena è la più plateale e anche l'unica colta da tutta la squadra arbitrale, incluso l'assistente che era in ottima posizione. Il risultato è giallo per Jimenez, niente per Duda che era già ammonito: il minimo sarebbe stata la sanzione anche per il calciatore del Verona che probabilmente poteva essere anche espulso direttamente per condotta violenta (LEGGI QUI).

Oggi sulla stampa, i moviolisti sono concordi nel dire che Duda ha rischiato il rosso ed è stato graziato. L'edizione di Tuttosport lo scrive direttamente nella pagella di Fourneau: "Perdona una secondo giallo a Duda che ci poteva stare". Il Corriere dello Sport scrive: "Rischia molto Duda: già ammonito (entrata duro su Joao Felix, ottimo vantaggio e giallo ritardato nel caso) allunga il braccio e “spolvera” il colletto di Gimenez che si gira e lo spinge. Ammonito quest’ultimo, doveva starci il secondo giallo anche il gialloblù".