La Nazione: "Fiorentina, Vlahovic ritrova Pioli e l'idolo Ibra"

"Fiorentina, Vlahovic ritrova Pioli e l'idolo Ibra: col Milan incroci speciali", titola La Nazione oggi in edicola. Sono tanti i tecnici che hanno avuto meriti nella crescita di Vlahovic, ma Pioli forse ha qualcosina in più degli altri. È stato lui, infatti, a buttarlo nella mischia le prime volte e sottolinea sempre come sull'esplosione di Dusan avrebbe scommesso. Ha grande voglia di crescere e cerca di rubare qualsiasi consiglio o movimento, non solo dai compagni in campo ma anche da quello che ritiene una fonte di ispirazione: Zlatan Ibrahimovic. La tripletta ha dato nuova linfa alle voci che lo vogliono nel mirino delle big: la Fiorentina osserva da lontano e si gode le prodezze-salvezza di Vlahovic. Per il futuro ci sarà tempo.