All'indomani del match giocato alla Domus Arena, è netto il giudizio de La Nuova Sardegna: "Milan troppo forte per il Cagliari", titola in taglio basso il quotidiano. Si complica la classifica dei rossoblù, sconfitti 1-0 in casa: decisivo il gol in avvio di ripresa di Bennacer. I rossoneri non si fermano e ora provano la fuga verso lo Scudetto.