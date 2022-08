La Rebubblica pubblica sottolinea il successo dei rossoneri: "Il Milan vince"

In taglio basso di prima pagina, l'edizione odierna de La Repubblica fa il punto della situazione delle gare di Milan e Juventus. Alle 18.30 i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno pareggiato in casa contro la Roma di Mourinho per 1-1 mentre alla sera i rossoneri di Pioli hanno superato il Bologna 2-0, Questo il titolo: "Vlahovic illude la Juve, Abraham la riprende. Il Milan vince".