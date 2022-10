MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Il Milan spegne la luce sulla Juve. L'Inter respira": titola così l'edizione odierna de 'La Repubblica' in prima pagina. I rossoneri tornando in vetta alla classifica in attesa delle gara di oggi. Contro la Juventus decidono Tomori e Brahim Diaz. Bianconeri mai realmente pericolosi.