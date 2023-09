La Repubblica Milano: "Inter e Milan, referendum e mozioni per tener vivo San Siro"

"Inter e Milan, referendum e mozioni per tener vivo San Siro" scrive La Repubblica Milano in apertura quest'oggi. In primo piano la questione relativa all'impianto milanese di San Siro. Dalle lettere di Inter e Milan che rilanciano la palla al Comune, agli intoppi burocratici: le ultime tappe. L'ex sovrintendente: "Non si può abbattere".