L’edizione di Genova del quotidiano La Repubblica pone l’accento in prima pagina sul rinvio della gara di campionato in programma a San Siro. "Niente sfida al Milan, il Genoa resta a casa". La partita in questione - così come tutte quelle rimandate poiché erano previste a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus - si svolgerà il prossimo 13 maggio.