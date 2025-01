La Repubblica sul mercato del Milan: "Mosse anti-crisi: Gimenez per i rossoneri"

La stagione che sta vivendo il Milan è inammissibile, soprattutto per i presupposti dell'inizio. Dopo l'importante sessione estiva di trasferimenti, il Diavolo puntava a rientrare agevolmente tra le prime quattro lottando contemporaneamente per il tricolore, ma al 31 di gennaio la situazione è ben diversa da quella che si aspettavano dalle parti di Casa Milan.

È stato cambiato allenatore, alcuni degli acquisti di punta dello scorso calciomercato sono stati messi in vendita, con Morata che addirittura potrebbe lasciare il Milan già nelle prossime ore per accasarsi al Galatasaray. La situazione si è ribaltata in un niente, con La Repubblica che parla di "Mosse anti-crisi" per il club rossonero, pronto a fare all-in su Santiago Gimenez del Feyenoord, non solo per sostituire Morata ma anche per regalare a Sergio Conceiçao un attaccante in grado di fare go, tantis gol.