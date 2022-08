La Repubblica titola: "Pioli potenzia il Lab. Il Milan cerca la formula adatta per l'Atalanta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera alle 20.45 a Bergamo sarà la volta di Atalanta-Milan, seconda giornata e primo big match per gli uomini di Stefano Pioli. Il titolo di Repubblica recita: "Pioli riapre il Lab. Il Milan cerca la formula adatta per l'Atalanta". Contro i nerazzurri di Bergamo negli ultimi tre precedenti Pioli è sempre stato capace di imbrigliare la squadra di Gasperini, ci riproverà questa sera. Intanto i rossoneri potenziano il Milan Lab, per la prevenzione e il cotrollo degli infortuni. La storica struttura, che esiste dai primi anni 2000, sarà in mano a Stefano Mazzoni, capo del settore medico, che ha intenzione di uniformare i test e i dati dalla prima squadra fino alle categorie giovanili, passando per il settore femminile.