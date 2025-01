La sintesi di Tuttosport: "Juve cattivissima e ciao Milan!"

C'è poco da commentare lato Milan dopo la prestazione di ieri sera in casa della Juventus, a margine di una sfida cruciale per la rincorsa ai posti utili per la qualificazione in Champions League. I rossoneri dopo un primo tempo discreto, nella ripresa non sono scesi in campo e sono stati spazzati via da una squadra bianconera molto più determinata e agguerrita. Questo il peccato più grande del Diavolo, come sottolineato anche da Conceicao ai microfoni delle televisioni nel post gara.

Il quotidiano di Torino Tuttosport questa mattina decide di sintetizzare così la gara dello Stadium: "Juve cattivissima e ciao Milan!". Nell'occhiello si legge: "Vendicata la sconfitta di Supercoppa con carattere e bel gioco". Esattamente tutto quello che i rossoneri, invece, non hanno avuto. Il Milan è riuscito a rianimare una Juventus in crisi di pareggi e che non vinceva in casa in campionato da 70 giorni: inaccettabile che in una partita così importante si sia visto questo atteggiamento della squadra.