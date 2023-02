La Stampa: "I problemi di Zhang e la crisi del Milan, ombre su un derby senza più certezze"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione de La Stampa uscita questa mattina in edicola ha sottolineato il momento non facilissimo in cui Inter e Milan arrivano alla sfida di domani sera: "I problemi di Zhang e la crisi del Milan, ombre su un derby senza più certezze". Da una parte c'è il proprietario e presidente nerazzurro che è stato attaccato a livello giudiziario anche in America dalla China Construction Bank. Dall'altra c'è un Milan in totale crisi di identità ceh cerca di ritrovarsi da diverse settimane, senza successo. Uno strano scenario se si pensa che l'anno scorso, sempre il 5 febbraio, si giocava un derby che avrebbe fatto la differenza per la storia del campionato che, viceversa, quest'anno sembra ormai molto lontano dalla metropoli lombarda.