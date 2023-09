La Stampa non si accontenta: "Il Milan ritrova Leao ma non il gioco"

L'edizione di questa mattina de La Stampa ha titolato così nel day after della vittoria rossonera sul Verona, grazie alla rete di Rafael Leao: "Il Milan ritrova Leao ma non il gioco". Il portoghese, dopo le critiche pesanti (forse anche eccessive) arrivate in settimana, ha risposto presente dopo otto minuti di partita segnando il gol vittoria.

Nonostante i tre punti, però, la squadra di Pioli ha convinto poco sul piano del gioco, complice anche un cambio di modulo arrivato a poche ore dal calcio di inizio a causa degli stop forzati di Calabria e Theo Hernandez. Ma intanto dopo cinque giornate i rossoneri hanno vinto quattro partite e sono virtualmente secondi in classifica.