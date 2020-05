La Stampa sulle novità per gli abritri: "Giù le mani"

"Giù le mani". Questo il titolo che il quotidiano La Stampa dedica - a pagina 32 - ai direttori di gara e alle novità della possibile ripartenza: "In caso di confronti durante la partita - si legge - la zona franca tra l'arbitro e i calciatori dovrà essere di un metro e mezzo". Il commento del designatore Rizzoli: "Servirà un modello di comportamento diverso, per chi non si adegua scatteranno i cartellini".