La via di Allegri, la Gazzetta: "Difesa e corto muso. Il Milan ora sogna"

Quando si diceva, nel post Stefano Pioli, che il Milan avrebbe avuto bisogno di un allenatore di esperienza nella vittoria e nel costruire un gruppo forte mentalmente, si intendeva esattamente quello che sta facendo Massimiliano Allegri in rossonero in questi mesi. Il tecnico livornese fin dal primo giorno in cui è tornato a Milanello ha iniziato a lavorare sui due aspetti che lo hanno contraddistinto maggiormente: equilibrio difensivo e tenuta mentale. Oggi siamo davanti a una squadra prima in classifica, con una delle migliori difese e con i giocatori tutti disposti al sacrificio.

È su questi temi che si concentra il pezzo odierno della Gazzetta dello Sport che scrive così sull'allenatore del Diavolo: "Ribaltone Allegri. Difesa e corto muso, il Milan ora sogna". Ovviamente il sogno di cui si parla è lo Scudetto ma anche qui Max ha già ribadito più volte - e la squadra lo imita - che adesso non ha senso aprire questo capitolo: eventualmente lo si farà in marzo, a seconda di quale sarà la posizione in classifica allora. Nel sottotitolo si legge: "Il tecnico livornese ha costruito un gruppo di ferro e contro le dirette concorrenti non ha mai perso". Una sola sconfitta, alla prima giornata, da lì 12 risultati utili consecutivi, 9 gol subiti e 7 gare con rete inviolata: numeri impensabili anche solamente sei mesi fa.