Milan, Pulisic punta la Roma: l'americano cerca il primo gol del 2026

vedi letture

Christian Pulisic ha abituato benissimo i tifosi del Milan in queste ultime stagioni e per questo fa notizia che il suo 2026 sia iniziato senza nemmeno un gol o un assist. Eppure le occasioni per segnare le ha avuto come ad esempio le due colossali contro la Fiorentina o anche quella di domenica nell'ultima sfida giocata contro il Lecce. Capitan America, che come ha ammesso Max Allegri non è al massimo della condizione a causa di un fastidio muscolare che continua a tormentarlo, spera di sbloccarsi domenica nel big-match in casa della Roma. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: domenica 25 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it