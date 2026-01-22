Milan, Pulisic punta la Roma: l'americano cerca il primo gol del 2026

Milan, Pulisic punta la Roma: l'americano cerca il primo gol del 2026MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:19Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Christian Pulisic ha abituato benissimo i tifosi del Milan in queste ultime stagioni e per questo fa notizia che il suo 2026 sia iniziato senza nemmeno un gol o un assist. Eppure le occasioni per segnare le ha avuto come ad esempio le due colossali contro la Fiorentina o anche quella di domenica nell'ultima sfida giocata contro il Lecce. Capitan America, che come ha ammesso Max Allegri non è al massimo della condizione a causa di un fastidio muscolare che continua a tormentarlo, spera di sbloccarsi domenica nel big-match in casa della Roma. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it