Milan, Pulisic punta la Roma: l'americano cerca il primo gol del 2026
MilanNews.it
Christian Pulisic ha abituato benissimo i tifosi del Milan in queste ultime stagioni e per questo fa notizia che il suo 2026 sia iniziato senza nemmeno un gol o un assist. Eppure le occasioni per segnare le ha avuto come ad esempio le due colossali contro la Fiorentina o anche quella di domenica nell'ultima sfida giocata contro il Lecce. Capitan America, che come ha ammesso Max Allegri non è al massimo della condizione a causa di un fastidio muscolare che continua a tormentarlo, spera di sbloccarsi domenica nel big-match in casa della Roma. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.
DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
