Il CorSera titola: "Blitz di Cardinale al Milan, nessuna rivoluzione nel board"

In merito alla visita di ieri di Gerry Cardinale prima a Milanello e poi in sede, il Corriere della Sera in edicola oggi titola così: "Blitz di Cardinale al Milan, nessuna rivoluzione nel board". Il numero uno di RedBird si è rivisto dopo diverso tempo nel Centro Sportivo di Carnago, dove ha avuto la possibilità di incontrare l'ad Furlani, il ds Tare, Ibrahimovic, Allegri e tutta la squadra, a cui ha fatto i complimenti per l'ottima stagione che stanno disputando e li ha esortati a continuare così. Poi per pranzo il manager americano si è spostato a Casa Milan dove ha visto il presidente Scaroni e il direttore finanziario Cocirio.

Il blitz milanese di Cardinale è stato molto significativo, anche perchè arriva in un momento fondamentale per il club, con Comvest pronto a sostituire Elliott come finanziatore già entro marzo. Nonostante questo nuovo ingresso imminente, non è prevista una rivoluzione nel board de Diavolo. La presenza di ieri a Milano del numero uno di RedBird si può interpretare anche come un segnale di unità e continuità a medio-lungo termine rivolto all’interno e all’esterno del club.