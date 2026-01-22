Verso Roma-Milan: dubbio Saelemaekers, se non ce la fa Athekame o Loftus-Cheek
In vista della gara di domenica in casa della Roma, in casa rossonera è ancora in dubbio la presenza di Alexis Saelemaekers, il quale ha riportato nell'ultima partita contro il Lecce un risentimento dell'adduttore sinistro. Nulla di grave, ma ieri il belga si è allenato a parte e dunque non ci sono certezze sul suo recupero. Oggi si capirà certamente di più sulle sue condizioni. Come riporta stamattina Tuttosport, in caso di forfait, a sostituirlo sarà uno tra Zachary Athekame e Ruben Loftus-Cheek.
Serie A, il programma completo della 22^ giornata
VENERDÌ' 23 GENNAIO
Inter-Pisa 20.45
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00
Fiorentina-Cagliari 18.00
Lecce-Lazio 20.45
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
