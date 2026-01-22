L'Aston Villa pensa a Loftus-Cheek. Il Milan fissa il prezzo: 15 milioni

Dall'Inghilterra è arrivata nelle scorse ore la voce secondo cui l'Aston Villa avrebbe messo nel mirino Ruben Loftus-Cheek. Non è un mistero che Massimiliano Allegri apprezzi molto il suo numero 8 e non vorrebbe privarsene, soprattutto senza la garanza che possa arrivare un sostituto adeguato. Ma sarà importante capire anche quali sono le intenzioni del centrocampista inglese che potrebbe essere affascinato dalla possibilità di tornare in Inghilterra, dove avrebbe più visibilità e più spazio in ottica Mondiale 2026.

Per il momento in via Aldo Rossi non è arrivata nessun proposta ufficiale da parte del club inglese, ma intanto il Milan ha fissato il prezzo di Loftus-Cheek intorno ai 15 milioni di euro. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport.