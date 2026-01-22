Rinnovo Maignan, si attende la luce verde: si sta limando la questione legata alle commissioni

Dopo mesi di silenzio e con l'addio a fine stagione che sembrava certo, ora in casa rossonera si respira grande ottimismo intorno alla trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, il cui attuale contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Tutti, in primis i tifosi milanista, attendono la luce verde, che arriverà non appena dirigenza e agenti avranno limato la questione legata alle commissioni. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

Prima della sfida contro il Lecce, il ds Igli Tare ha dichiarato a DAZN sul rinnovo di Maignan: "Quanto manca? Quanto manca… Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.