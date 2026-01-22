Mercato Milan: il nome di Gatti non è uscito del tutto dai radar rossoneri
In merito al mercato del Milan, sempre attento nel caso in cui dovessero uscire delle occasioni da qui al 2 febbraio, l'edizione odierna di Tuttosport riferisce che il nome di Federico Gatti della Juventus non è mai uscito del tutto dai radar rossoneri, anche se dovrebbero incastrarsi una serie di fattori economici e di formula. E' dunque un obiettivo difficile, anche se non impossibile.
Poco prima della sfida contro il Lecce, il ds milanista Igli Tare ha parlato così di mercato ai microfoni di DAZN: "Se sul mercato cerchiamo un difensore centrale? Inutile ripetermi. Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo”.
