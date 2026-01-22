Il QS titola: "Riecco Cardinale. Prende forma il nuovo Milan"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Riecco Cardinale. Prende forma il nuovo Milan". Ieri è tornato a vedersi a Milano il patron rossonero Gerry Cardinale che in mattinata è stato a Milanello dove ha incontrato dirigenza e squadra, mentre nel primo pomeriggio si è spostato a Casa Milan per incontrare altri dirigenti milanisti. Si tratta di un blitz significativo visto che arriva in un momento importante per il club di via Aldo Rossi: entro marzo, infatti, Comvest prenderà il posto di Elliott come finanziatore.

LA GIORNATA DI CARDINALE TRA MILANELLO E CASA MILAN

Nella giornata di ieri Gerry Cardinale è tornato in Italia e ha fatto visita al Centro Sportivo di Milanello, dove ha incontrato l'ad rossonero Giorgio Furlani, il tecnico Massimiliano Allegri, il ds Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic per parlare dell'andamento della società e della squadra milanista.

Il numero uno di RedBird è stato Milano nei giorni precedenti nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda e ha voluto far sentire la sua vicinanza costante al club e al management, con cui il rapporto è continuo e strutturato.

Questa visita si inserisce in un contesto di stabilità, continuità e unità, con pieno allineamento tra proprietà e management. Il Milan è un progetto prioritario all’interno dell’ecosistema RedBird, su cui Gerry Cardinale ha una visione e un impegno di lungo periodo. Il progetto attraversa una fase rilevante del suo percorso, specialmente in questi giorni in cui si parla molto del rifinanziamento del debito con Elliott. Cardinale ha poi fatto visita alla squadra, che ieri ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo in vista della trasferta contro la Roma.

Il numero uno di RedBird ha fatto poi visita anche a Casa Milan, dove ha pranzato con Ibra e il CFO Cocirio ed in seguito ha incontrato i dipendenti. Nel pomeriggio è ripartito e ha lasciato Milano.