L’apertura del QS: "Caos Milan, Ibra attacca"

Il QS in edicola questa mattina dedica l’apertura al club rossonero, dopo l’acceso confronto avvenuto ieri mattina a Milanello. "Caos Milan, Ibra attacca", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Verso la ripartenza: Zlatan duro nel faccia a faccia con Gazidis". Non certo il modo migliore per avvicinarsi al primo snodo cruciale della stagione, ovvero il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.