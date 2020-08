L’edizione odierna del QS dedica ampio spazio in prima pagina al calciomercato. "Una follia tira l’altra", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Gol a peso d’oro: s’accende il mercato, quattro stelle per il grande intrigo". Tra i giocatori in primo piano anche Ibrahimovic, il quale sta trattando il rinnovo del contratto con il Milan.