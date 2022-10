Le pagelle di Brahim Diaz: doppietta da top, è da 8

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Inizio di stagione da urlo per Brahim Diaz, ieri sera decisivo contro il Monza con una doppietta e un gol partendo ancora da centrocampo, come già successo contro la Juventus. "Se in condizione, è un top" scrive la Gazzetta dello Sport sullo spagnolo, che sui giornali di questa mattina colleziona una pioggia di 8 in pagella.

Gazzetta: 8

CorSport: 8

CorSera: 8

Tuttosport: 8