Le pagelle di Giroud: il gol in A mancava da marzo, si rifà con una tripletta

Un digiuno in campionato che durava da marzo, da quel gol contro la Salernitana. Poi una rete in Champions, forse la più importante della stagione, contro il Napoli. Ma l'assenza dal gol è stato un problema per Olivier Giroud, che ha subito superato con una tripletta contro la Sampdoria: di testa, su rigore e al volo. I suoi gol saranno fondamentali anche nei prossimi due incontri dei rossoneri contro Juventus e Verona. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi:

Gazzetta: 8

Tuttosport: 8

CoSera: 8

CorSport: 8