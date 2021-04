Le pagelle di Ibrahimovic: tutto bello, ma l'espulsione rovina il Milan. "Nervosismo ingiustificato"

Stava andando tutto bene nel pomeriggio di Zlatan Ibrahimovic, prima dell'ora di gioco di Parma-Milan, quando ha rimediato un'espulsione per qualche parola di troppo detta all'arbitro Maresca. Un capolavoro l'assist per Rebic, bella la giocata per Theo sul raddoppio di Kessié. Ma poi rovina tutto. La Gazzetta dello Sport lo punisce con un 4,5 in pagella: "Il voto è figlio dell'espulsione. Da un campione esperto come lui non ci si aspettano certe leggerezze". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "L'espulsione per poteste rovina la gara del Milan: errore colossale, non da lui". Medesimo giudizio e medesimo voto dal Corriere della Sera. Tuttosport (mezzo punto in più) parla di "nervosismo ingiustificato".

I VOTI DI IBRAHIMOVIC -

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5