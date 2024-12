Le parole di Fonseca riportate da Tuttosport: "Bravi tutti, partita seria"

vedi letture

Un Milan convincente soprattutto dal punto di vista dell'approccio e dell'atteggiamento quello visto ieri sera a San Siro contro il Sassuolo, nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri hanno passeggiato sui neroverdi, un tempo bestia nera e oggi in Serie B, vincendo con il netto risultato di 6-1 e staccando il pass per i quarti di finale che si disputeranno in febbraio contro la vincente dell'ottavo tra Roma e Sampdoria. Anche Paulo Fonseca si è dimostrato soddisfatto al termine della gara.

Tuttosport oggi titola direttamente con le parole del tecnico portoghese: "Bravi tutti, partita seria". La soddisfazione del lusitano era evidente nel post partita, consapevole non solo della vittoria ma anche di aver salvato qualche energia: "Abbiamo giocato molto bene. Un primo tempo magnifico che mi ha aiutato a gestire i giocatori. Abbiamo fatto una partita seria, i ragazzi hanno avuto grande atteggiamento". Poi una battuta sulla fiducia nei suoi: "Ho sempre fiducia in tutti ed è per questo che giocano tutti".