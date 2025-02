Le parole di Ibra nel post gara, la Gazzetta lo cita: "A volte manca cattiveria. Leao un top"

Per chi trova che la dirigenza del Milan parli troppo poco, ieri sera avrà finalmente trovato pane per i suoi denti. Il senior advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic ha parlato in due occasioni distinte: nel pre gara e nel post gara. Per quanto riguarda la prima situazione, è usuale vedere un dirigente prendere la parole e va ammesso che da qualche mese a questa parte lo svedese lo fa con maggiore continuità. A fine partita, però, è sempre stato raro vederlo: ieri invece giro delle televisioni e conferenza stampa. Il motivo è triste, dal momento che Sergio Conceicao non se l'è sentita di parlare perché raggiunto dalla notizia della morte di Pinto da Costa, ex Presidente del Porto a cui era molto legato e la cui dipartita lo ha segnato moltissimo.

E per questa ragione Ibrahimovic si è presentato a parlare e oggi la Gazzetta dello Sport nel suo titolo lo cita: "A volte manca la cattiveria. Leao un top". Nel corpo del testo vengono riportate le frasi in maniera completa: "I palloni in area avversaria arrivano: a volte sbagliamo le scelte, altre è mancata la cattiveria, ma non sono preoccupato". E quindi le parole su Rafa Leao: "Rafa è Rafa, non devo dirgli nulla, è uno dei più forti al mondo. Sarà sempre il riferimento di questa squadra: anche stavolta è entrato e ha fatto la differenza, è quello che gli chiediamo"