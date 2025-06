Le prime pagine: é disfatta Inter. Gazzetta: “Così no”. Corsport:" Sparì". Tuttosport: "Disintegrata"

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia sono ovviamente dedicate alla disfatta dell'Inter in finale di Champions League. Nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere soprattutto per il percorso che la formazione di Simone Inzaghi ha avuto nella competizione. Alla fine hanno vinto i più forti, ma come detto da Barella nel post partita dell'Allianz Arena, anche quelli che forse la volevano di più.

Una delusione enorme, che inevitabilmente si è rifletta anche sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia. La Gazzetta dello Sport ha titolato "Così no", mentre Il Corriere dello Sport, ammettendo la superiorità degli avversari definendoli "travolgenti", ha scritto "Sparì". Infine c'è Tuttosport, che piazzando in prima pagina un Lautaro Martinez disperato ha titolato "Disintegrata".