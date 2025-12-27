Le ultime da via Aldo Rossi. La Repubblica: "Contatto Milan-Gatti. Nkunku verso Istanbul"

Il calciomercato invernale del Milan non si fermerà a Niclas Fullkrug. È intenzione della dirigenza mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale, complice la scarsezza di alternative in quel ruolo. Non solo, nel momento in cui dovesse esserci un'uscita importante, il club rossonero potrebbe anche pensare di andare investire quei soldi in un altro rinforzo di qualità.

Facendo un po' il punto su quello che succede dalle parti di Casa Milan, La Repubblica ha questa mattina titolato "Contatto Milan-Gatti. Nkunku verso Istanbul", visto che sia Galatasaray che Fenerbahce si sarebbero interessate al calciatore francese, per il quale il Milan chiede 35 milioni di euro così da registrare una minima plusvalenza a bilancio.