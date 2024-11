Le ultime sugli infortunati. Il CorSport: "Gabbia lavora a Milanello. Morata sta bene"

Questa sosta servirà a Paulo Fonseca per recuperare dai rispettivi infortuni alcuni giocatori, su tutti Matteo Gabbia considerata la lunga degenza di Alessandro Florenzi ed Ismael Bennacer. Al centrale si potrebbe aggiungere anche Alvaro Morata, al momento fuori con la sua Nazionale ma comunque non al meglio delle condizioni per via del trauma cranico riportato a seguito di un duro scontro in allenamento con Strahinja Pavlovic.

Questi otto giorni saranno dunque importante per tornare ad avere entrambi a pieno regime contro la Juventus, ennesima partita della stagione da dentro o fuori per il Milan. Ed è proprio di questo che questa mattina Il Corriere dello Sport ha parlato, scrivendo che "Gabbia lavora a Milanello. Morata sta bene", confermando per l'appunto che il focus è sul recupero di questi due giocatori.