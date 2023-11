Leao, il CorSport è pessimista: "Il recupero per il Dortmund è difficile"

Anche il Corriere dello Sport questa mattina parla delle condizioni fisiche di Rafael Leao e non è ottimista su un suo eventuale recupero a stretto giro di posta. "Grana Leao, il recupero per il Dortmund è difficile", titola il quotidiano. Se da un lato Pioli ritroverà, già sabato con la Fiorentina, Pulisic, Loftus, Calabria e Kjaer, dall'altro le possibilità di vedere Leao in campo nella cruciale sfida di Champions League con i tedeschi si affievoliscono. I tempi di recupero sono più lunghi del previsto: servirebbe un mezzo miracolo.