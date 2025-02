Leao in panchina? La Gazzetta titola: "Al Diavolo i 4 assi"

Sergio Conceiçao potrebbe cambiare per l'ennesima volta il Milan da quando si è seduto sulla panchina rossonera. Si è partiti con un'idea ed un'identità di gioco che però non ha trovato continuità, proprio come la stagione rossonera. Dopo l'importante calciomercato invernale l'allenatore portoghese ha fatto (e voluto fare) affidamento sui 'Fantastici 4'. ma i risultati sono stati tutt'altro che convincenti.

1 sola vittoria in 168', così come i gol segnati. Insomma, un fallimento, e visto che adesso si entra nel momento clou della stagione, quello dove davvero c si giocherà l'accesso alla prossima Champions League, Sergio Conceiçao farà affidamento più ad una squadra equilibrata che super offensiva. Non a caso La Gazzetta dello Sport questa mattina in apertura titola "Al Diavolo i 4 assi", lasciando intendere che il portoghese rimarrà uno di questi in panchina, con Rafael Leao il principale candidato dopo Torino.