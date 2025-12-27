Leao non è ancora al meglio. Tuttosport: "Allegri, per i botti non ti resta che Pulisic"

Rafael Leao ha ancora qualche leggero fastidio fisico da smaltire, motivo per il quale la sua presenza in campo dal primo minuto contro il Verona è tutto fuorché scontata. Nel corso della conferenza stampa di oggi Massimiliano Allegri farà sicuramente sapere di più sulle condizioni del portoghese, che da inizio stagione sta convivendo con più di qualche acciacco.

A fronte di questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Allegri, per i botti non ti resta che Pulisic", che per quanto abbia saltato anche lui diverse partite, è quello che tra gli attaccanti è sembrato il più costante, soprattutto per quanto concerne una questione di rendimento tra gol e assist.